Смертельное ДТП в Тертере

В Тертере в результате столкновения легкового автомобиля "VAZ-2107" с плугом трактора погиб человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечерние часы 9 января.

Погиб водитель автомобиля "VAZ", Талех Гулиев.

По факту происшествия проводится расследование.