Смертельное ДТП в Тертере - ВИДЕО
В Тертере в результате столкновения легкового автомобиля "VAZ-2107" с плугом трактора погиб человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в вечерние часы 9 января.
Погиб водитель автомобиля "VAZ", Талех Гулиев.
По факту происшествия проводится расследование.
