Азербайджан примет участие в международной олимпиаде в Алматы

С 10 по 15 января 2026 года в Алматы состоится 22-я Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике IZhO-2026 среди школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство просвещения Казахстана, в интеллектуальном соревновании примут участие 612 учащихся и 122 руководителя из 16 стран.

В числе участников - школьники из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, и ряда других стран.

Формирование национальных команд осуществляется по итогам предметных олимпиад, проводимых в соответствующих странах.

Олимпиада продлится пять дней и пройдет в два тура. Задания соответствуют программам специализированных классов по уровню сложности и подготовлены международным жюри.

Международная Жаутыковская олимпиада проводится в Казахстане в 22-й раз. В 2026 году площадкой проведения станет город Алматы.