Армения подставляет собственных спортсменов - не туда лыжи направляете

Автор: Лейла Таривердиева

История с хамским отношением армянского лыжника Микаэла Микаэляна к имени Азербайджана получила бурное продолжение. Напомним, что Микаэлян заклеил надпись Azerbaijan на своей форме во время Tour de Ski в Италии. Надпись эта была на форме потому, что Азербайджан являлся основным спонсором Международной федерации лыжного спорта. В прежние времена армянские спортсмены постоянно проявляли неуважение к символам Азербайджана на международных турнирах, и им это сходило с рук, так как организаторы, как правило, "входили в их положение". Армяне к этому так привыкли, что лыжник спокойно заклеил название титульного спонсора и отправился на лыжню. Но в этот раз в федерации хоть и "выразили понимание", выслушав объяснения, отменять штраф не стали, потому что правила есть правила.

Штраф выплатила Федерация лыжного спорта Армении. Деваться было некуда. Однако ее президент постарался обставить все так, чтобы не пострадали, так сказать, честь и достоинство. Армянским лыжникам, хотят они того или нет, и дальше придется выступать с именем Азербайджана на груди, либо вообще не выходить на турниры. Выбора никакого. Поэтому президент федерации Гагик Саргсян вылез в прямой эфир и подкрепил дух своих спортсменов, которые столкнутся с такой ситуацией. Саргсян поприветствовал неспортивное поведение своего лыжника и дал добро на продолжение подобных акций, независимо от штрафов, считая это "проявлением национального пробуждения".

А еще он порадовал националистическую шушеру, сообщив, что голосовал против принятия Азербайджана в полноправные члены Международной федерации лыжного спорта. Наглость армянских националистов хорошо известна, мы знаем, что ей нет предела, но изобретательность Саргсяна все равно удивила. Трудно было представить, какие аргументы этот тип мог придумать, чтобы помешать нашей стране стать членом FIS. Но Саргсян нашел. На встрече с президентом FIS он заявил, что Азербайджан не может быть принят в федерацию с учетом обстрелов горнолыжных трасс и канатной дороги в Джермуке". А на международном конгрессе он проголосовал против членства нашей страны и потребовал - внимание! - "четко обозначить свою позицию - осуждает ли она бомбардировки спортивной и гражданской инфраструктуры" (!!!).

Ну что сказать... Международное сообщество так разбаловало наших соседей, что они спокойно выдвигают обвинения, которые могут обрушиться с десятикратной силой на их собственную голову. Армянство привыкло к широкой аудитории, выслушивающей армянскую чушь и пропускающей мимо ушей азербайджанскую правду. Поэтому какой-то Саргсян нагло требует от Азербайджана обозначить свою позицию по обстрелам спортивной инфраструктуры, будучи уверенным, что о преступлениях самой Армении никто не узнает, а если кто и заговорит - никто не станет слушать. Так было всегда.

Надо сказать, что министерство образования, науки, культуры и спорта Армении отреагировало адекватно. В ходе отчетной пресс-конференции по итогам 2025 года глава ведомства Жанна Андреасян заявила, что "спорт должен быть о спорте. Важно, чтобы на спортивной площадке, во время соревнований, мы по возможности следовали правилам честного и справедливого спорта".

Отметим, что демарш Саргсяна никого не впечатлил. По итогам голосования на конгрессе FIS в июне прошлого года Федерация зимних видов спорта Азербайджана была избрана полноправным членом Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Гагик напрасно рвал на себе тельняшку. Также FIS одобрила заявку Азербайджана на проведение в 2026 году финального этапа Кубка мира по могулу. Соревнования пройдут в туристическом центре "Шахдаг" в марте этого года и включены в календарь международной федерации. А 8 января в соответствии с календарем FIS при совместной организации Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Туристического центра "Шахдаг" стартовал международный турнир по горнолыжному спорту "Azerbaijan Open".

Вот так вот. И вообще, судя по всему, о требовании Гагика к Азербайджану что-то там обозначить, здесь узнали только из последнего видео самого Саргсяна. Проголосовать против - дело не хитрое, а вот вылезти с протестами и обвинениями, как это делалось в прежние времена, теперь сложновато. Зато армянская аудитория узнала, что их Гагик был против.

Армянской аудитории, а заодно и международной, надо узнать еще кое о чем. Когда некто Гагик Саргсян заикается о якобы "обстреле" лыжной трассы в Джермуке, он должен не забывать, что против этих инсинуаций у Азербайджана имеется куда большая и, главное, реальная база данных.

После освобождения территорий министерство молодежи и спорта Азербайджана подготовило список спортивных объектов, которые были разрушены армянской стороной в годы оккупации. Агрессор разрушил 37 спортивных сооружений в Зангилане, Агдаме, Губадлы, Кяльбаджаре, Шуше и Лачине, а также 146 сельских спортивных площадок.

По данным, опубликованным в СМИ в декабре 2020 года, были стерты в лица земли стадионы в указанных городах, здания шахматных школ, стрелковые комплексы, районные спортшколы, спортивные лагеря и так далее. И это не были последствия боевых действий. Все объекты спортивной инфраструктуры были разрушены в последующие годы - разобраны на стройматериалы. В частности, крупный агдамский стадион "Имарет". Объект разрушен настолько, что восстановлению не подлежит. Сейчас на его месте строится новый современный стадион, который будет соответствовать стандартам УЕФА.

Обращаемся к Гагику Саргсяну и прочим жертвам "национального пробуждения" с предложением обозначить свою четкую позицию по поводу всех этих преступлений и разъяснить, считают ли они допустимым для Армении быть полноправным членом ФИФА и УЕФА после того, как она уничтожила десятки стадионов в годы оккупации.

На самом деле президент лыжной федерации Армении не подбодрил свою команду, а создал ей проблемы. Теперь армянские лыжники, которым придется выступать с именем Азербайджана на груди, будут чувствовать себя предателями, людьми без чести и достоинства. С другой стороны, находятся дисквалификации и штрафы. И вряд ли руководству Армении понравится бесконечно выплачивать эти суммы (наверняка, немалые) за каждый такой приступ "национального пробуждения".