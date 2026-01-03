Армянского лыжника оштрафовали за попытку скрыть надпись "Азербайджан"

Армянский спортсмен Микаэль Микаэлян оказался в центре скандала на гонке Tour de Ski в Италии.

Как сообщает Day.Az, во время соревнований он заклеил на своей форме надпись "Азербайджан", после чего был оштрафован Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Напомним, что в мае прошлого года FIS подписала пятилетнее соглашение с Государственным агентством по туризму Азербайджана, и название страны размещается на экипировке спортсменов на ряде стартов Кубка мира.

Реклама Азербайджана на Tour de Ski была широко представлена не только на форме спортсменов, но и на рекламных щитах вдоль трассы. Уже этой весной, 14-15 марта, Азербайджан примет этап Кубка мира по могулу в Шахдаге.