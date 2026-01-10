Ученые рассказали, когда у Солнца можно будет увидеть «парад планет»

Венера, Марс и Меркурий после ожидающегося в конце января сближения окажутся видны у Солнца в следующий раз лишь через 13 лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трех планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года", - говорится в сообщении.

Ученые рассказали, что сближение планет, которое должно произойти 22 января, можно будет увидеть только в 2038 году. Планеты встанут в симметричный ряд у Солнца, что почти наверняка является уникальным явлением в текущем столетии.

На данный момент коронографы смогли заметить Меркурий. Венеру и Марс пока что не видно из-за особенностей работы приборов. Они покажутся лишь через несколько дней.