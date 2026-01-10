https://news.day.az/society/1808448.html

Два автомобиля столкнулись в Гяндже - ФОТО

В Гяндже произошло ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на улице Тебриз. Автомобиль "Ford" столкнулся с машиной марки "Xəzər". В результате один из автомобилей врезался в магазин автозапчастей, а другой - в стоматологическую клинику. Пострадавшие доставлены в больницу.