Два автомобиля столкнулись в Гяндже

В Гяндже произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария случилась на улице Тебриз.

Автомобиль "Ford" столкнулся с машиной марки "Xəzər". В результате один из автомобилей врезался в магазин автозапчастей, а другой - в стоматологическую клинику.

Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту происшествия начато расследование.