В Баку прекращает работу эта такси-служба

Общество с ограниченной ответственностью "A TAKSİ" объявило о ликвидации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на banker.az, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Хатаи, улица Гасан Салмани, дом 17, квартира 193.

Компания была зарегистрирована в 2018 году, уставный капитал - 2000 манатов. Законный представитель - Эльмихан Мехтиев.