https://news.day.az/society/1808440.html В Баку прекращает работу эта такси-служба Общество с ограниченной ответственностью "A TAKSİ" объявило о ликвидации. Как сообщает Day.Az со ссылкой на banker.az, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Хатаи, улица Гасан Салмани, дом 17, квартира 193. Компания была зарегистрирована в 2018 году, уставный капитал - 2000 манатов.
В Баку прекращает работу эта такси-служба
Общество с ограниченной ответственностью "A TAKSİ" объявило о ликвидации.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на banker.az, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: Баку, Хатаи, улица Гасан Салмани, дом 17, квартира 193.
Компания была зарегистрирована в 2018 году, уставный капитал - 2000 манатов. Законный представитель - Эльмихан Мехтиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре