"Габала" рассталась с Эльшадом Тагиевым
Футбольный клуб "Габала" прекратил сотрудничество с полузащитником Эльшадом Тагиевым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, контракт между сторонами был расторгнут по взаимному согласию.
Отметим, что футболист защищал цвета "красно-черных" с сезона 2024/2025.
