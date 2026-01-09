"Габала" рассталась с Эльшадом Тагиевым

Футбольный клуб "Габала" прекратил сотрудничество с полузащитником Эльшадом Тагиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на клуб, контракт между сторонами был расторгнут по взаимному согласию.

Отметим, что футболист защищал цвета "красно-черных" с сезона 2024/2025.