Биткоин подешевел

За последние сутки на рынке криптовалют наблюдалось снижение.

Как передает Day.Az со ссылкой на платформу CoinMarketCap, цена лидера рынка - биткоина - за последние 24 часа снизилась на 0,14% и составила 90 990 долларов США, а рыночная капитализация сформировалась на уровне 1,82 трлн долларов.

В суточной динамике Ethereum подешевел на 1,16% - до 3 116 долларов, XRP - на 1,6% до 2,12 доллара, BNB - на 0,05% до 894,84 доллара, Solana - на 0,75% до 139,65 доллара, TRON - на 1,57% до 0,293 доллара, Dogecoin - на 3,15% до 0,142 доллара, Cardano - на 1,18% до 0,396 доллара. В то же время стейблкоины Tether и USDC, оставаясь близкими к паритету с долларом, продемонстрировали незначительные изменения - около 0,01% и 0,02% соответственно.

Отрицательная суточная динамика на рынке в основном объясняется ориентацией инвесторов на краткосрочную фиксацию прибыли, а также неопределённостью вокруг процентных ставок в США, которая временно ослабляет интерес к рисковым активам.