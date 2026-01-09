Во Франции предложили выйти из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава НАТО. Об этом политик сообщила в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического Договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО", - написала вице-спикер.