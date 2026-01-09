Бесплатные лекарства можно будет получить в этих аптеках

Как сообщалось ранее, в законы "О защите здоровья населения" и "О медицинском страховании" были внесены изменения. Одно из ключевых нововведений предусматривает, что с этого года лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут предоставляться гражданам за счет обязательного медицинского страхования.

Возникает вопрос: как обстоит ситуация на практике и когда именно начнется обеспечение сердечно-сосудистых больных лекарствами за счет средств ОМС?

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию омтетили, что уже с текущего года планируется начать покрытие расходов на лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, назначаемых по рецепту в амбулаторных условиях, за счет ОМС.

В агентстве отметили, что в целях улучшения обеспечения населения лекарственными средствами, а также повышения прозрачности и финансовой устойчивости системы медицинского страхования Кабинет министров принял ряд решений, регулирующих сферу лекарственного обеспечения. Данными решениями определены механизмы компенсации лекарственных средств за счет ОМС, а также критерии их включения и исключения из Пакета услуг.

В продолжение этой работы в настоящее время формируется так называемый "Позитивный список" - перечень лекарственных средств, стоимость которых будет покрываться за счет ОМС На первом этапе в данный список планируется включить антигипертензивные препараты, применяемые при сердечно-сосудистых заболеваниях. Их стоимость будет компенсироваться страхованием частично либо в полном объеме.

В агентстве подчеркнули, что для включения лекарственного средства в список предусмотрены несколько обязательных критериев. В частности, препарат должен быть зарегистрирован в государственном реестре, соответствовать требованиям качества и безопасности, иметь регулируемую цену и отвечать финансовым возможностям страхового фонда.

После утверждения списка вся информация по включенным лекарственным средствам - действующее вещество, дозировки, показания к применению и уровень компенсации - будет размещена на официальном сайте. Обновление списка планируется осуществлять на ежеквартальной основе.

Назначение лекарственных средств будет осуществляться исключительно посредством электронных рецептов. Препараты, выписанные по электронному рецепту, граждане смогут приобрести в частных аптеках, имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию. Такие аптеки будут обозначены специальными логотипами, что позволит пациентам легко их идентифицировать.

В настоящее время, как сообщили в агентстве, ведутся необходимые подготовительные работы для запуска механизма покрытия лекарственных средств в амбулаторных условиях за счет ОМС. В частности, осуществляется интеграция электронных рецептов с информационной базой страховой системы, выстраиваются механизмы сотрудничества с аптеками и обеспечивается прозрачная система отчетности.