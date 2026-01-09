Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" раскритиковал сезон "Ливерпуля" в АПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин дал резкую оценку выступлению "Ливерпуля" в текущем сезоне Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail.

Ирландский специалист заявил, что чемпионский статус обязывает клуб подтверждать уровень в следующем сезоне, с чем мерсисайдцы не справляются. По его словам, текущее положение команды Арне Слота в таблице отражает серьезный спад.

"Они плохие чемпионы. Когда играешь за большие клубы и выигрываешь титул, всегда все зависит от того, что ты сделаешь в следующем сезоне", - заявил Кин.

Экс-звезда манкунианцев напомнил, что подобная ситуация уже возникала после предыдущего чемпионства "Ливерпуля", когда команда также существенно сдала в следующем розыгрыше. Он признал влияние травм и кадровых перестановок, но подчеркнул, что отставание слишком велико: "Они отстают на 14 очков от того места, где были в прошлом сезоне, и это серьезный спад".

Отдельно Кин отметил, что статус чемпиона всегда связан с дополнительными трудностями, однако, по его мнению, мерсисайдцы не сделали достаточно, чтобы им противостоять. "Как чемпион ты сталкиваешься с проблемами - травмами, рецидивами и прочим, но я не думаю, что они приложили достаточных усилий" - подытожил бывший футболист.

Напомним, что "Ливерпуль" после 21 тура имеет 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.