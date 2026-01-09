Когда в автобусах введут оплату проезда по расстоянию?

В Азербайджане ожидаются серьезные изменения в системе общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az, согласно указу Президента Ильхама Алиева, с 2026 года в автобусных пассажирских перевозках будет внедрена новая модель оплаты проезда, основанная на пройденном расстоянии.

Когда именно планируется запуск этой модели? На какой стадии находятся работы по введению месячных и годовых проездных, а также единых билетов на несколько маршрутов?

Отвечая на запрос Milli.Az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что внедрение системы "брутто-договоров" начнется после утверждения условий контрактов на оказание услуг автомобильных пассажирских перевозок с перевозчиками, а также порядка расчета и выплаты субсидий.

В агентстве отметили, что после перехода на новую систему движение регулярных автобусных маршрутов будет обеспечено до позднего вечера вне зависимости от пассажиропотока и количества пассажиров.

"Вопрос внедрения различных форм оплаты проезда в общественном транспорте, включая почасовые, суточные и месячные тарифы, а также систему льгот, может быть рассмотрен после полного перехода на безналичные платежи", - подчеркнули в агентстве.