Названо число пассажиров, воспользовавшихся бакинским метро в 2025 году

В 2025 году "Бакинский метрополитен" перевез к местам назначения около 227 миллионов пассажиров.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ЗАО "Бакинский метрополитен".

Отмечается, что среди станций, перевезших наибольшее количество пассажиров в прошлом году, лидером стала станция "Кёроглу".

Самым оживленным периодом года стали осенние месяцы.

По сравнению с предыдущим годом на 10,6 процента больше пассажиров воспользовались услугой "Доступное метро".