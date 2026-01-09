https://news.day.az/society/1808286.html Названо число пассажиров, воспользовавшихся бакинским метро в 2025 году В 2025 году "Бакинский метрополитен" перевез к местам назначения около 227 миллионов пассажиров. Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало ЗАО "Бакинский метрополитен". Отмечается, что среди станций, перевезших наибольшее количество пассажиров в прошлом году, лидером стала станция "Кёроглу".
