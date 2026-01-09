Турецкий клуб может купить азербайджанских футболистов

Турецкий футбольный клуб "Касымпаша" может усилить состав азербайджанскими футболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил новый исполнительный директор клуба Джейхун Казанджи, отметив наличие конкретных планов, связанных с азербайджанским футболом.

Представитель стамбульского клуба подчеркнул, что в будущем по этому направлению будут предприняты практические шаги. "Мы братские страны. У нас общий язык, культура и духовные ценности. Я хочу в будущем привезти азербайджанских футболистов в Турцию. Для этого направлю нашу скаутскую команду в вашу страну", - сказал он.

Отметим, что ранее Джейхун Казанджи занимал должность спортивного директора в футбольном клубе "Бешикташ", а также входил в состав правления сборной Турции.