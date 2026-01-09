Золото подорожало на мировом рынке

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX повысилась на 17 долларов и достигла отметки 4 477,7 доллара.

Как передает Day.Az, серебро подорожало на 1,64 доллара - до 76,78 доллара за тройскую унцию.