В Наримановском районе Баку загорелся автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на горячую линию "112". Инцидент произошёл на проспекте Зии Буниятова.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар в легковом автомобиле марки "BYD" был быстро потушен.

В результате возгорания пострадал салон автомобиля, остальная часть машины была спасена от огня.

Пострадавших нет.