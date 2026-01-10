https://news.day.az/society/1808455.html В Наримановском районе Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО В Наримановском районе Баку загорелся автомобиль. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, сигнал о возгорании поступил на горячую линию "112". Инцидент произошёл на проспекте Зии Буниятова. На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар в легковом автомобиле марки "BYD" был быстро потушен.
В результате возгорания пострадал салон автомобиля, остальная часть машины была спасена от огня.
Пострадавших нет.
