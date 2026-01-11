Южная Корея обозначила позицию по взаимодействию с КНДР

Правительство Республики Корея не имеет намерения провоцировать КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в администрации южнокорейского президента в связи с ситуацией с запуском беспилотников в КНДР.

"Правительство еще раз подтверждает, что не имеет намерения провоцировать Север", - заявили в офисе главы государства.

Чиновники отметили, что власти начали расследование в связи с ситуацией с БПЛА и опубликуют его результаты.

"Правительство будет принимать практические меры и прилагать усилия ради снижения напряженности в отношениях Юга и Севера, укрепления доверия", - добавили в администрации. В воскресенье ЦТАК опубликовало заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.