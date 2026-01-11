Предупреждение для получающих советы от ChatGPT

Ежедневно более 40 миллионов человек по всему миру обращаются к ChatGPT по вопросам, связанным со здоровьем.

Как передает Day.Az, об этом в комментарии Sfera.az заявил доктор философии по медицине Аббас Багиров.

По его словам, такая тенденция свидетельствует о психологической напряженности современного человека, социальных проблемах, а также о нежелании или невозможности обращаться в медицинские учреждения. Эксперт отметил, что предпочтение искусственного интеллекта вместо врача может привести к серьезным рискам.

Среди причин роста "самодиагностики" с помощью ИИ Багиров назвал сложности с записью к врачу, финансовые трудности, а также недоверие к системе здравоохранения. По его мнению, это увеличивает вероятность ошибок, неправильного лечения и запоздалой диагностики.

Эксперт также подчеркнул, что многие люди испытывают чувство одиночества и не находят возможности поделиться своими проблемами. В ряде случаев пациенты стесняются или не могут четко объяснить свои жалобы, что подталкивает их к анонимному диалогу с искусственным интеллектом.

Аббас Багиров отметил, что ChatGPT может лишь предоставлять информацию и общее направление, но не способен проводить объективный медицинский осмотр. Искусственный интеллект не анализирует клинические признаки, не выполняет пальпацию, аускультацию, не оценивает давление, пульс и состояние слизистых оболочек, что делает невозможной полноценную диагностику.

По его словам, чрезмерное использование ChatGPT в медицинских вопросах может привести к психологической зависимости, ослаблению воли, снижению критического мышления и развитию тревожных состояний. Частое обращение к ИИ, особенно у людей с повышенной тревожностью за здоровье, может усиливать страхи и формировать навязчивые состояния.

Эксперт также указал на ослабление отношений между врачом и пациентом и снижение социального доверия. По его мнению, популярность ChatGPT объясняется его доступностью, бесплатным характером и мгновенной реакцией, однако окончательное решение в вопросах здоровья должен принимать только квалифицированный врач.

Аббас Багиров подчеркнул, что использование искусственного интеллекта может быть вспомогательным инструментом, но не заменой профессиональной медицинской помощи, так как это может привести к ошибочному диагнозу, неправильному лечению и серьезным последствиям для здоровья.