В этой стране заблокировали Grok

Индонезия временно заблокировала в соцсети X чат-бот Grok Илона Маска из-за опасений, что с его помощью может распространяться нежелательный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр связи и цифровых технологий Индонезии Меутья Хафид в своем заявлении подчеркнула, что правительство рассматривает создание дипфейков как серьезное нарушение прав человека, достоинства и безопасности граждан в цифровом пространстве. Ведомство также вызвало представителей X для обсуждения этого вопроса.

Согласно данным портала New Straits Times, Индонезия стала первой страной, полностью запретившей доступ к Grok.