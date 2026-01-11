https://news.day.az/hitech/1808644.html Lenovo представила ноутбук с регулируемым раздвижным дисплеем - ВИДЕО Китайская корпорация Lenovo представила на выставке CES 2026 был ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с регулируемым раздвижным дисплеем. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
