Lenovo представила ноутбук с регулируемым раздвижным дисплеем

Китайская корпорация Lenovo представила на выставке CES 2026 был ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с регулируемым раздвижным дисплеем.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.