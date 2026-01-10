"Габала" отдаст игрока в аренду

Футбольный клуб "Габала" готовится расстаться еще с одним игроком.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на futbolinfo.az.

24-летний нападающий Фарид Искендеров в ближайшее время покинет команду на правах аренды. Руководство клуба намерено, чтобы воспитанник "Габалы" до конца сезона получил игровую практику в другой команде.

Отмечается, что Искендеров находится в сфере интересов нескольких клубов, однако наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры считается "Сабаил". Клуб Первой лиги, ставящий задачу выхода в Премьер-лигу, близок к достижению договоренности с "Габалой" по переходу футболиста.