Видимость на некоторых дорогах в Азербайджане будет ограничена
На автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, в связи с туманной погодой 11 января видимость на автодорогах сократится до 500-1000 метров.
