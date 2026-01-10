https://news.day.az/world/1808545.html Франция перенесла саммит G7 Франция перенесла саммит "Большой семерки", чтобы он не пересекся по датам с празднованием юбилея президента США Дональда Трампа. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников, знакомых с планами G7.
"Франция отложит саммит G7 в этом году, чтобы избежать конфликта с мероприятием по смешанным единоборствам, запланированным в Белом доме 14 июня", - пишет издание.
