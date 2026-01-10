NASA готовит запуск пилотируемого корабля Orion к Луне

NASA готовится к ключевому этапу миссии Artemis II: агентство планирует впервые вывезти сверхтяжелую ракету SLS вместе с кораблем Orion на стартовый комплекс 39B в Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Как передает Day.Az, выкат ракеты запланирован на субботу, 17 января. Четырехмильный путь на гусеничном транспортере займёт до 12 часов, при этом дата может быть скорректирована из-за погоды или технической готовности.

По словам представителей NASA, после прибытия на площадку начнется финальная подготовка, серия испытаний и репетиции запуска. Инженеры завершают устранение выявленных в последние недели проблем, включая замену кабеля системы аварийного прекращения полета, неисправный клапан герметизации люка Orion и утечки в наземном оборудовании подачи кислорода. Все узлы проходят повторные проверки перед следующим этапом.

На стартовом комплексе специалисты подключат энергоснабжение, системы охлаждения и заправки криогенным топливом, после чего впервые запустят все объединенные системы в полной конфигурации.

Завершающим шагом станет обход ракеты экипажем Artemis II - астронавтами NASA Ридом Уайзманом, Виктором Гловером, Кристиной Кох и канадским астронавтом Джереми Хансеном - на пути к первому пилотируемому полету программы Artemis вокруг Луны, который должен стартовать в начале февраля 2026.