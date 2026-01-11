https://news.day.az/society/1808614.html В Агдаме автомобиль сбил пешехода - ФОТО В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, авария зафиксирована в поселке Гузанлы. Водитель автомобиля марки Mercedes сбил пешехода, переходившего дорогу. В результате ДТП пострадал житель 1993 года рождения Орхан Гусейн оглу Алиев.
В Агдаме автомобиль сбил пешехода - ФОТО
В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, авария зафиксирована в поселке Гузанлы. Водитель автомобиля марки Mercedes сбил пешехода, переходившего дорогу.
В результате ДТП пострадал житель 1993 года рождения Орхан Гусейн оглу Алиев. Он был доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в Агдамскую центральную районную больницу.
По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре