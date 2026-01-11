В Агдаме автомобиль сбил пешехода

В Агдамском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, авария зафиксирована в поселке Гузанлы. Водитель автомобиля марки Mercedes сбил пешехода, переходившего дорогу.

В результате ДТП пострадал житель 1993 года рождения Орхан Гусейн оглу Алиев. Он был доставлен автомобилем скорой медицинской помощи в Агдамскую центральную районную больницу.

По факту происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства аварии.