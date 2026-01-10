Продажи Nintendo Switch 2 снизились после успешного старта

Игровая консоль Nintendo Switch 2 стартовала лучше первого поколения, став самой быстропродаваемой приставкой всех времен. Однако, похоже, интерес к консоли остывает быстрее, чем можно было бы подумать на старте. Как сообщается, в праздничный сезон продажи были намного хуже, передает Day.Az со ссылкой на IXBT.

Недавно завершился рождественский сезон, который для Switch 2 был первым. И отчет The Game Business показывает, что как минимум в США за период с ноября по декабрь Nintendo Switch 2 продавалась на 35% хуже, чем Nintendo Switch первого поколения в свой первый праздничный сезон в 2017 году.

И проблема проявилась не только в США. В той же Великобритании продажи были на 16% ниже, а во Франции на все 30%. Правда, если говорить о Европе с учетом Великобритании, то Switch 2 все же превзошла первое поколение на 7%. На родном рынке в Японии новая консоль оказалась на 11% лучше, но не дотянула до показателей Switch в 2017 году.

По данным The Game Business, высокопоставленный сотрудник Nintendo объяснил медленный рост продаж в праздничный период "сложной экономической ситуацией" и "отсутствием крупной новой западной игры" к рождественскому сезону.