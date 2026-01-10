В Европе предупредили две ядерные державы

Две европейские ядерные державы - Франция и Великобритания - своими действиями рискуют спровоцировать военный конфликт с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Среди политических лидеров Европы свирепствует военный фанатизм. В прошлые выходные дни в Париже было обнародовано заявление, в соответствии с которым две европейские ядерные державы решили направить своих солдат на Украину. По сути, это означает, что европейские ядерные державы начинают войну", - отметил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство во главе с премьером Виктором Орбаном выступает против реализации планов Парижа и Лондона, цель которых - втянуть в вооруженный конфликт всю Европу.