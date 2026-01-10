Кто снял из космоса новогодний салют в Баку?

В ночь с 31 декабря на 1 января Азербайджан отметил наступление нового 2026-го года грандиозным фейерверком. Новогодний салют был запущен в Баку и других городах страны. По счастливой случайности Международная космическая станция на тот момент находилась над Азербайджаном и действующий астронавт NASA Крис Уильямс сумел запечатлеть вид на Баку из космоса. Позже он поделился кадрами в соцсетях.

Как сообщает Day.Az, по словам Уильямса, в новогоднюю ночь после завершения рабочего дня он занимался ночной съемкой у одного из иллюминаторов и его необычное мерцание огней привлекло его внимания.

Астронавт сразу начал видео съемку. По мере движения станции по орбите на восток экипаж фактически вошел в 2026 год. Именно в этот момент Уильямс осознал, что видит новогодний салют в Баку в реальном времени прямо из космоса.

Он отметил, что уникальные кадры были сняты на камеру Nikon Z9 с объективом 400 мм. Публикация за короткое время собрала тысячи просмотров и репостов, вызвав особый интерес у пользователей соцсетей.