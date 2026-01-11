Израиль готовит новое наступление в Газе

Израильская армия подготовила планы новой наступательной операции в секторе Газа, начало которой намечено на март.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание The Times of Israel.

Как сообщил изданию израильский чиновник, наступление планируется вести в направлении города Газа, целью операции будет расширение подконтрольной Израилю зоны внутри анклава за пределы нынешней "желтой линии".

В свою очередь дипломат из неназванной арабской страны рассказал The Times of Israel, что Израиль не сможет начать эту операцию без одобрения и поддержки со стороны США.