В Таиланде затонул катер с туристами

Скоростная лодка с туристами столкнулась с рыболовным траулером у берегов Пхукета и затонула, несколько человек пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, авария произошла утром недалеко от острова Ко Кай. Катер Korawich Marine 888 на ходу врезался в траулер Pichai Samut 1. В момент столкновения на борту находились 52 туриста и трое членов экипажа.

В результате удара носовая часть лодки получила серьезные повреждения, судно начало тонуть и вскоре перевернулось. На борту началась паника, пассажиры в спешке помогали своим близким выбраться с тонущего катера.

Все 55 человек оказались в воде. Предварительно, спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.