Венесуэла ответила США

Заявление Госдепа США о нестабильности и угрозе безопасности в Венесуэле основывается на несуществующих сведениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил МИД Венесуэлы.

"Министерство иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла отмечает, что предупреждение о безопасности в отношении нашей страны, опубликованное Государственным департаментом Соединенных Штатов, основывается на несуществующих сведениях и направлено на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует", - говорится в заявлении.