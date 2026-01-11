https://news.day.az/world/1808622.html Венесуэла ответила США Заявление Госдепа США о нестабильности и угрозе безопасности в Венесуэле основывается на несуществующих сведениях. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил МИД Венесуэлы.
Венесуэла ответила США
Заявление Госдепа США о нестабильности и угрозе безопасности в Венесуэле основывается на несуществующих сведениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил МИД Венесуэлы.
"Министерство иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла отмечает, что предупреждение о безопасности в отношении нашей страны, опубликованное Государственным департаментом Соединенных Штатов, основывается на несуществующих сведениях и направлено на формирование восприятия риска, которого в действительности не существует", - говорится в заявлении.
