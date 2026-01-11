Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда в Ханкенди появился Парк Победы, армянская пропагандистская машина заскрежетала, задымила, заистерила. Заговорили об "антигуманизме", "унижении памяти", "пропаганде", "триумфализме". В ход пошли штампы, истерики, квазинаучные формулы и любимая мантра про "многовековой армянский след". В качестве дымовой завесы была вытащена так называемая "независимая академическая платформа" Monument Watch, а в качестве говорящих голов - персонажи вроде Ашота Беглеряна, давно и системно обслуживающие одну задачу: переписать реальность, обелить оккупацию, криминализировать Победу.

Начнем с главного. Парк Победы в Ханкенди - это нормально. Это закономерно. Это общественно оправдано. Это исторически неизбежно.

Мир после войн всегда строит парки Победы. После Второй мировой войны в Европе было создано более 12 тысяч мемориальных комплексов, парков и скверов, посвященных победе над нацизмом. По данным ЮНЕСКО, только в период 1945-1960 годов в Европе и СССР было возведено свыше 18 тысяч объектов мемориального характера. Никто не называл это "антигуманизмом". Никто не вопил про "унижение побежденных".

В Берлине - Трептов-парк. В Вене - Шварценбергплац. В Париже - комплекс вокруг Триумфальной арки. В Лондоне - Cenotaph и мемориальные парки по всей стране. В США - Национальный мемориал Второй мировой войны в Вашингтоне. В Японии - мемориалы Хиросимы и Нагасаки, при том что страна была побеждена и признала это.

Никто не требовал снести Трептов-парк, потому что он "ранил чувства немцев". Никто не обвинял союзников в "пропаганде". Победа фиксируется в пространстве. Это аксиома истории.

Почему же в Ханкенди вдруг "нельзя"?

Потому что для армянской стороны это не просто парк. Это конец мифа. Конец иллюзии. Конец двадцатилетней оккупационной сказки.

Ханкенди - это не "Степанакерт". Это политический псевдоним, насажденный в 1920-х годах. Возвращение исторического топонима - это не вандализм, а деоккупация сознания. Так делали везде. Так сделали в Польше, в Чехии, в странах Балтии. Так делали после падения колониальных режимов. Так делали после распада империи. Это стандарт.

Теперь о "Monument Watch".

Платформа зарегистрирована и финансируется структурами, аффилированными с армянскими диаспоральными фондами в США и Франции. По данным открытых отчетов НКО за 2022-2024 годы, более 70 процентов их бюджета формируется из грантов организаций, прямо лоббирующих армянскую повестку. Ни одного проекта, фиксирующего уничтожение азербайджанского наследия в период оккупации, эта платформа не выпустила. Ни одного.

Зато за период 2021-2024 годов было опубликовано более 40 заявлений против любых форм мемориализации Победы. Это не мониторинг. Это политический активизм, замаскированный под "академичность".

Теперь - о "многовековом армянском следе".

Эта формула - идеологический фальшак. Археология, демография, османские и российские переписи говорят другое.

По данным переписи Российской империи 1823 года, в Карабахском ханстве армянское население составляло около 30 процентов, мусульманское - свыше 70. Массовое переселение армян началось после 1828 года, после Туркманчайского договора. Это задокументировано в отчетах Кавказского комитета и работах Грибоедова, Лазарева, Паскевича. Это не интерпретация. Это архив.

До XX века Карабах был многоэтничным регионом с тюркским культурным и административным ядром. Христианские памятники - да, были. Как и мусульманские. Как и албанские. Но армянская пропаганда сознательно стирает албанский пласт, присваивает его, подменяет термины. Это и есть фальсификация.

Теперь - главное, о чем они молчат.

Во время оккупации было уничтожено более 60 мечетей, свыше 900 кладбищ, десятки мавзолеев. По данным Азербайджанского национального агентства по разминированию и восстановлению, подтвержденным спутниковыми снимками, 67 процентов населенных пунктов были разрушены полностью. Агдам, Физули, Джебраил - это не "след". Это пепел.

Ни одного парка памяти жертвам азербайджанского населения армянская сторона не создала. Ни одного. Зато создавались музеи "освобождения", "героизации", символы оккупации. И это, по их логике, было "нормально".

А теперь, когда Победа зафиксирована - вдруг "антигуманизм".

Нет, господа. Антигуманизм - это мародерство. Антигуманизм - это превращение мечетей в хлев. Антигуманизм - это стирание городов. Антигуманизм - это изгнание сотен тысяч людей и двадцатилетнее удержание территории.

История не знает жалости к мифам. Она их не опровергает - она их хоронит. Молча. Камнем. Пространством. Именно поэтому Парк Победы в Ханкенди вызывает у армянской стороны не дискуссию, а истерику. Не спор, а визг. Не аргументы, а поток бессвязных обвинений, замешанных на страхе и утрате контроля над нарративом.

Им больно не от парка. Им больно от Победы.

Потому что Победа - это финал. Это точка. Это конец двадцатилетней лжи, которую десятилетиями продавали миру под видом "самоопределения", "исторической справедливости" и "многовекового армянского следа". Победа - это когда больше нельзя притворяться. Когда пространство говорит громче любых заявлений.

Что сделали армяне с Карабахом за десятилетия оккупации?

Создали города? Нет.

Восстановили инфраструктуру? Нет.

Построили дороги, университеты, больницы, промышленные кластеры? Нет.

Ныне те же существа, которые молчали все эти годы, вдруг заговорили о "гуманизме". О "чувствах". О "памяти".

Цинизм здесь даже не двойной. Он тотальный.

Парк Победы - это маркер завершения эпохи оккупационного самодовольства.

Именно поэтому он вызывает такую ярость.

Потому что он стоит не просто как зеленая зона. Он стоит как приговор. Этот приговор уже не обжаловать.

История всегда заканчивает одинаково. Она не спорит. Она не оправдывается. Она не пишет ответов на заявления. Она просто остается. Как жаркое карабахское лето, выжигающее ложь до золы. Как ветер, проходящий по пустым улицам городов, которые двадцать лет ждали возвращения смысла. Как память, которая не нуждается в крике.

Парк Победы в Ханкенди - это эпилог эпохи, когда можно было жить в украденной реальности. Когда можно было десятилетиями рассказывать миру сказку о "маленьком, но гордом", пряча за этой сказкой окопы, мины, руины, кладбища без имен. Когда можно было выдавать разорение за культуру, захват - за право, этническую чистку - за безопасность.

Все это ушло. Не потому, что кто-то захотел. А потому, что так устроено время.

История Карабаха долго была как книга с вырванными страницами. Теперь ее начали читать заново. Без приписок на полях. Без подмены героев. Без лжи, которая десятилетиями выдавалась за мораль.

Те, кто сегодня кричит о "антигуманизме", на самом деле кричат о собственном отражении. Потому что гуманизм не боится правды. Правды боится только тот, кто слишком долго жил внутри выдумки.

Парк Победы стоит как немой свидетель того, что эпоха фальши имеет свой конец, а у каждой лжи - свой срок годности.

И когда-нибудь, через годы, может быть через десятилетия, сюда будут приходить люди без ненависти. Они будут гулять по аллеям, не зная имен тех, кто сегодня визжит в докладах и колонках. Потому что имена крикунов забываются. А пространство остается.

Так заканчиваются мифы. Не в спорах. Не в резолюциях. Не в истериках.

Они заканчиваются парком. Тишиной. И Победой.