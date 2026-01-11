Сход селевого потока в Индонезии

В Индонезии сошел селевой поток после продолжительных ливней, обрушившихся на горные районы страны.

Как передает Day.Az, потоки грязи и камней повредили дороги и несколько жилых домов, затруднив движение транспорта и работу экстренных служб.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, так как из-за продолжающихся дождей сохраняется риск повторных сходов.