Сход селевого потока в Индонезии - ВИДЕО
В Индонезии сошел селевой поток после продолжительных ливней, обрушившихся на горные районы страны.
Как передает Day.Az, потоки грязи и камней повредили дороги и несколько жилых домов, затруднив движение транспорта и работу экстренных служб.
Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, так как из-за продолжающихся дождей сохраняется риск повторных сходов.
