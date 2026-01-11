Десятки тысяч домохозяйств остаются без света во Франции

Свыше 20 тыс. домохозяйств остаются без электричества во французской Нормандии из-за циклона "Горетти", который обрушился на север страны два дня назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила радиостанция ici, ссылаясь на оператора энергосетей Enedis.

"После сильных ветров шторма "Горетти" 23 тыс. домохозяйств все еще остаются без электричества по состоянию на утро 11 января", - отмечается в публикации.

Больше всего перебоев с электроэнергией фиксируется в департаменте Манш на побережье пролива Ла-Манш (9,9 тыс. затронутых домов).