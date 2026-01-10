Европа не сможет противостоять США в этом вопросе
Страны ЕС не обладают выверенной стратегией по противодействию возможным попыткам США захватить Гренландию.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По ее данным, у европейских стран также нет стратегии для предотвращения подкупа жителей Гренландии или принуждения автономии к отсоединению от Дании, что считается более вероятными событиями. Отмечается, что президент США Дональд Трамп в любом случае обладает превосходством и ответит "более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы".
В кругах европейского руководства рассматривается применение ответных мер, в том числе закрытие американских военных баз или запрет на покупку американских казначейских облигаций.
