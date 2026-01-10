Глава МИД Израиля посетит Азербайджан.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибудет в Баку 26 января.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сайт AIA Global со ссылкой на израильские источники.

"Визит продлится один день и будет включать в себя ряд встреч, в частности переговоры с министром иностранных дел Азербайджана, после чего Саар отправится в Казахстан" - говорится в сообщении.