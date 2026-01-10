Пожар в самолете Москва-Ереван

На борту самолёта, выполнявшего рейс по маршруту Москва-Ереван, во время полёта зафиксирован пожар.

Как передает Day.Az, об этом проинформировал телеграм-канал "SHOT".

По предварительным данным, загорелась ручная кладь, принадлежавшая одному из пассажиров.

По словам очевидцев, бортпроводники оперативно отреагировали и потушили огонь с помощью трёх огнетушителей.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за находившегося в сумке электронного устройства. В результате инцидента никто не пострадал, маршрут полёта изменён не был. Самолёт авиакомпании "FlyOne Armenia" благополучно совершил посадку в Ереване.