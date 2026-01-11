Windows 11 продолжает превращаться в ИИ-систему

Компания Microsoft продолжает внедрять в Windows 11 все новые ИИ-функции. На очереди интеграция с Проводником. В предварительной сборке Windows 11 Build 26220.7523 обнаружили кнопку запуска помощника Copilot прямо в Проводнике.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, Microsoft ранее уже добавила Copilot в Проводник, но пока только через контекстное меню, вызываемое на каком-то файле. В этом случае появляется пункт Ask Copilot, которая отправляет файл или изображение в Copilot.

Но новая реализация будет совершенно иной. В этом случае прямо в Проводнике отрывается боковое окно с чат-ботом. Сейчас для этого служит скрытая кнопка рядом с панелью "Подробности".

Пока не очень понятно, зачем Copilot в Проводнике, но, судя по такому решению Microsoft, компания хочет, чтобы он был доступен в том или ином виде откуда угодно в Windows 11.