Удвоить поток туристов

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Туризм в Азербайджане в последние годы стал одним из стратегических элементов национальной экономики. Об этом наглядно свидетельствуют как макроэкономические показатели, так и подход государства к формированию современной туристической инфраструктуры. В связи с этим Президент Ильхам Алиев в своем интервью 5 января 2026 года местным телеканалам подчеркнул, что развитие туризма в стране есть и остается одним из приоритетных направлений государственной политики.

До COVID-19 туризм в Азербайджане демонстрировал устойчивую положительную динамику. Ежегодно фиксировался рост числа иностранных туристов, расширялась география авиасообщения, развивалась гостиничная и курортная инфраструктура. Однако, как и во всем мире, пандемия привела к резкому спаду показателей. Ограничения на передвижение, закрытые границы и падение международного турпотока фактически приостановили развитие отрасли.

Одним из центральных факторов привлекательности Азербайджана для туристов глава государства назвал безопасность и стабильность:

"Сегодня в современном мире, когда люди решают путешествовать, они всегда учитывают безопасность и стабильность страны. Поэтому Азербайджан можно считать одной из самых безопасных стран в мире".

В условиях глобальной турбулентности, геополитических кризисов и роста неопределенности именно этот аспект становится решающим при выборе направления для путешествий.

Азербайджан является одной из самых безопасных стран в мире. Внутренняя стабильность, высокий уровень общественного порядка и отсутствие внутренних конфликтов создают комфортную среду как для краткосрочных туристов, так и для иностранных резидентов, многие из которых, по словам главы государства, чувствуют себя в стране "как дома".

Безопасность и стабильность страны являются прямым результатом последовательной внутренней политики и эффективной системы государственного управления, сформированной под руководством Президента Ильхама Алиева, что напрямую влияет на инвестиционную и туристическую привлекательность Азербайджана.

Выгодное географическое положение Азербайджана - еще один структурный фактор развития туризма. Страна находится на пересечении Европы и Азии, что делает ее естественным транзитным и туристическим узлом. Развитие транспортной инфраструктуры усиливает это преимущество.

Сегодня в Азербайджане функционируют девять международных аэропортов, активно развиваются железнодорожные перевозки, а география авиасообщения расширяется за счет прихода международных и бюджетных авиакомпаний. Несмотря на временное закрытие сухопутных границ, авиационный сегмент демонстрирует рост пассажиропотока. Развитие транспортной инфраструктуры является одним из приоритетов политики Президента Ильхама Алиева.

В этом контексте особое значение приобретает план строительства нового терминала в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева, о котором объявил глава государства в ходе интервью:

"Мы также планируем построить новый терминал в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Я еще не получил цифры за прошлый год, но думаю, что количество пассажиров превысит 7 миллионов. Поэтому нам нужен терминал пропускной способностью 15, а может быть, и 20 миллионов пассажиров. Мы уже работаем над новой концепцией для нового терминала".

Кроме того, Азербайджан обладает уникальным сочетанием культурного наследия и природного разнообразия. Девять климатических поясов, горные массивы, леса, побережье Каспийского моря, исторические памятники и развитая городская среда создают условия для формирования многопрофильного туристического продукта.

Столица при этом традиционно остается визитной карточкой страны. Гости отмечают не только архитектуру и инфраструктуру города Баку, но и особую социальную атмосферу - открытость, гостеприимство и позитивное настроение жителей. Этот нематериальный фактор играет важную роль в формировании устойчивого туристического имиджа страны.

Одновременно активно развиваются региональные направления: Габала, Лянкяран, Гянджа и другие города и районы, предлагающие как природный, так и культурный туризм.

Особое место в стратегии туристического развития занимает проведение международных мероприятий. В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность "Формулы-1", которая проводится в Баку уже десять лет и ежегодно привлекает десятки тысяч туристов. Аудитория гонок составляет около полумиллиарда зрителей по всему миру, что делает их мощным инструментом международного продвижения страны.

Еще одним важным событием станет проведение Кубка мира по лыжному спорту в Шахдаге. Это первый подобный турнир в истории курорта и важный шаг к его интеграции в глобальный спортивный календарь. Уже сегодня протяженность лыжных трасс в Шахдаге приближается к 50 км, а в перспективе достигнет 55-60 км, что выводит курорт на уровень ведущих международных центров зимнего туризма.

Развитие горнолыжного туризма стало одним из приоритетных направлений диверсификации отрасли. Помимо Шахдага, активно функционирует туристический комплекс "Туфандаг", располагающий более чем 12 км трасс и современной канатной инфраструктурой. В перспективе Кяльбаджарский горный туристический центр, который будет создан в ближайшем будущем, также предложит туристам красивый и комфортный отдых.

Проведение подобных мероприятий стало возможным благодаря личной поддержке и стратегическому видению Президента Ильхама Алиева, который рассматривает крупные международные события как инструмент продвижения страны и усиления ее глобального имиджа.

Важным аспектом является ориентация на круглогодичное использование курортов, что снижает сезонность и повышает экономическую эффективность инвестиций.

Отдельного внимания заслуживает проект Sea Breeze, который Президент Ильхам Алиев охарактеризовал как уникальный по масштабу, мощности и концепции. Комплекс объединяет в одном пространстве гостиничную инфраструктуру, жилые зоны, развлекательные объекты и культурные мероприятия.

Протяженность комплекса вдоль береговой линии составляет 6,5 км, на его территории функционируют более 40 зданий, работают международные бренды, проводится музыкальный фестиваль Dream Fest. Sea Breeze представляет собой пример интегрированного туристического кластера нового поколения, ориентированного как на краткосрочный отдых, так и на долгосрочное пребывание.

Кроме того, после освобождения оккупированных территорий открылись принципиально новые возможности для развития туризма в Карабахе. Карабах и Восточный Зангезур, по словам Президента Ильхама Алиева, являются "природным раем", и развитие туризма здесь входит в число приоритетов государственной политики.

Уже сегодня в Шуше и Лачине функционируют отели, ведется строительство гостиниц в Зангилане, Истису (Кяльбаджар) и Ханкенди. Формирование туристической инфраструктуры сопровождается восстановлением транспортных и инженерных сетей, что создает основу для устойчивого развития региона.

Экономический эффект развития туризма подтверждается инвестиционными и социальными показателями. В 2025 году в отрасль было инвестировано 349 млн манатов, создано 6,4 тыс. новых рабочих мест. Это подчеркивает роль туризма как драйвера регионального развития и диверсификации экономики.

Помимо рекреационного сегмента, Азербайджан активно рассматривает развитие бизнес- и медицинского туризма. Проведение международных форумов, выставок и деловых мероприятий, а также наличие таких центров, как Нафталан, Галаалты и Дуздаг, создают предпосылки для формирования конкурентоспособных продуктов в этих нишах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что работа в этом направлении уже ведется, и, хотя говорить о результатах пока рано, потенциал оценивается как высокий:

"...Рекреационный туризм уже существует, например, в Нафталане, в Галалты, в Дуздаге и многих других местах. Но можно достичь успехов и в медицинском туризме. Планов очень много. Надеюсь, все они будут реализованы".

Стратегическая цель в сфере туризма, обозначенная главой государства, - это удвоение числа туристов и достижение показателя 5-6 млн человек в год. С учетом текущей динамики, масштабных инфраструктурных проектов, расширения авиасообщения и формирования новых туристических направлений эта цель выглядит реалистичной.

Туризм в Азербайджане находится на этапе качественной трансформации. Переход от восстановления после пандемии к формированию устойчивой, диверсифицированной и конкурентоспособной модели развития подкреплен четким государственным видением, инвестициями и институциональной поддержкой. Сочетание безопасности, инфраструктурных инвестиций, международной активности и восстановления освобожденных территорий формирует прочную основу для превращения страны в один из ведущих туристических центров региона.