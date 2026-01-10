Доходы ГФСЗ Азербайджана превысили прогноз в 2025 году

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в 2025 году составили 8 миллиардов 89 миллионов манатов, что на 6% или 471 миллион манатов больше, чем прогнозировалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом опубликовал ГФСЗ.

Отмечается, что доходы фонда включают обязательные поступления от государственного социального страхования, которые увеличились на 8% или 455 миллионов манатов по сравнению с прогнозом прошлого года и составили 6 миллиардов 453 миллиона манатов.

В 2025 году расходы ГФСЗ составили 7 миллиардов 518 миллионов манатов, что на 9% или 629 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году.