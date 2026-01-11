В Баку строится новая дорога

В Баку начались подготовительные работы по строительству новой автомобильной дороги.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, проект реализуется в рамках Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы. Согласно программе, Государственное агентство автомобильных дорог планирует реализацию 24 инфраструктурных проектов, одним из которых является строительство новой дороги, соединяющей улицы Хагани Рустамова и Ага Неметуллы.

Работы по проекту уже стартовали. В настоящее время на улице Хагани Рустамова в направлении проспекта Бабека движение транспорта временно ограничено.

Транспортный эксперт Эршад Гусейнов отметил, что ввод новой дороги в эксплуатацию позволит значительно снизить нагрузку на ряд магистралей столицы. По его словам, реализация проекта также создаст условия для улучшения пассажирских перевозок и формирования полос для микромобильного транспорта.

В Государственном агентстве автомобильных дорог сообщили, что новая дорога будет построена с использованием туннеля, который пройдет под существующей железнодорожной линией. Это обеспечит бесперебойное движение транспорта в обоих направлениях.