Население Азербайджана предупредили в связи с надвигающейся нестабильной погодой

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в ряде районов страны прогнозируется усиление ветра. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении МЧС, распространенном в связи с ожидаемыми ветреными погодными условиями.

В ведомстве рекомендовали во время сильного ветра держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, опорами и высокими деревьями.

Кроме того, с учетом того, что сильный ветер может осложнять работы по тушению пожаров, МЧС призвало в ветреную погоду особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az