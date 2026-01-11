США нанесли удары по ИГ в Сирии

США нанесли авиаудары по объектам террористической группировки "Исламское государство" на территории Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Второй раз с 19 декабря [2025 года] ВС США нанесли авиаудары по ИГ в Сирии в качестве возмездия за убийство двух служащих Нацгвардии и переводчика", - сказал ведущий в эфире.

Пентагон и Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) пока не ответили на запрос ТАСС о комментарии.

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Военный министр США Пит Хегсет заявил в соцсети X, что совершивший это нападение "был убит силами партнеров". Президент США Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ.