Автор: Ибрагим Алиев

На Западе последние пару лет очень остро стоит вопрос, связанный со свободой слова. Речь в первую очередь о социальных сетях. Там нынче за любую высказанную мысль человек может угодить за решетку, что не вписывается ни в какие рамки Интернета, который на протяжении многих лет являлся именно тем местом, где люди могли вести дискуссии на разные темы. С другой стороны царит и лицемерие - некоторых совершенно не трогают, что говорит о выборочном подходе. Наиболее отчетливо это заметно на примере азербайджанских радикалов, которые занимаются в соцсетях лишь откровенными гадостями.

Осуждая данную довольно странную тенденцию, миллиардер Илон Маск поделился в своем профиле в X статистикой арестов за комментарии онлайн. Первое и третье место в этом списке заняли Великобритания и Германия.

Несмотря на то, что больше всего арестов в Соединенном Королевстве, Германия в этой истории выглядит особенно показательно. Страна, годами формировавшая образ флагмана либеральных ценностей, все чаще оказывается в центре дискуссий о границах допустимого слова. Да, формально речь идет о защите достоинства и борьбе с хейтом, но на практике сложилась система, где любое резкое высказывание может повлечь за собой уголовное преследование, если оно направлено в сторону представителей политического истеблишмента.

Наиболее наглядный пример дал действующий канцлер Германии Фридрих Мерц. По данным издания Welt am Sonntag за декабрь 2025 года, с 2021 года Мерц подал 4999 уголовных заявлений по фактам оскорблений в свой адрес в интернете и социальных сетях. В этих делах фигурируют типичные для онлайн-среды комментарии, зачастую грубые и эмоциональные, но не содержащие угроз или призывов к насилию. Его называли "маленьким нацистом", "грязным пьяницей", "засранцем" и другими выражениями, давно ставшими частью агрессивной сетевой риторики.

Принципиальное значение имеет тот факт, что каждое из этих заявлений было подписано лично. Все 4999, что демонстрирует сознательно выбранную линию поведения, реализуемую годами и независимо от занимаемой должности. Для поиска и оформления заявлений активно привлекалась юридическая фирма So Done, использующая автоматический мониторинг социальных сетей. Алгоритмы выявляют негативные упоминания клиента, после чего запускается юридическая процедура. Существенная часть взысканных штрафов и компенсаций - до половины суммы - становится доходом компании.

Для обычных граждан последствия подобной практики оказываются весьма ощутимыми. В ряде случаев полиция проводила обыски по месту жительства авторов комментариев, изымала компьютеры и телефоны, назначала штрафы. Сам факт визита правоохранительных органов по поводу интернет-поста формирует атмосферу сдерживания, в которой пользователи предпочитают воздерживаться от публичных оценок действий власти. Немецкие СМИ иронично окрестили Мерца "самым обидчивым политиком в истории ФРГ".

Тем временем, особое внимание привлекает избирательность в подходах немецких властей к разным категориям высказываний. В Германии на протяжении многих лет свободно действуют азербайджанские радикалы, систематически распространяющие оскорбления и откровенно враждебную риторику в адрес Азербайджана. Подобные высказывания, подаваемые под видом политической позиции или "активизма", как правило, не вызывают интереса со стороны правоохранительных органов. Эти группы чувствуют себя защищенными, используя германскую юрисдикцию как удобную площадку для агрессивной информационной деятельности.

Фактически складывается ситуация, при которой одни категории слов рассматриваются как повод для немедленного уголовного преследования, а другие получают негласную защиту государства. Оскорбления в адрес действующего канцлера приводят к обыскам и штрафам. Антиазербайджанская риторика годами циркулирует в публичном пространстве Германии без каких-либо последствий для ее авторов. Ситуация была бы логичной, если бы арестовывали всех подряд. Тогда, хотя бы, можно было бы пояснить, что "ребята, таков закон". А то, что происходит сейчас, - это выборочная вендетта, абсурд и ставит немецкое правительство в очень плохое положение.

При этом Германия, наряду с Великобританией, продолжает активно выступать в роли глобального наставника, регулярно читая другим странам лекции о свободе слова, независимых медиа и демократических стандартах. Эти заявления звучат и в адрес Азербайджана. Однако реальная практика все чаще вступает в очевидное противоречие с публичной риторикой. Свобода слова оказывается жестко регулируемой внутри страны и удивительно гибкой, когда речь идет о политически удобных направлениях критики. Этот дисбаланс подрывает доверие к самим принципам, которые Берлин пытается продвигать на международной арене.

Отношение к нашей стране показательное. Именно Берлин на протяжении многих лет позволяет использовать свою территорию как безопасную зону для азербайджанских радикалов, систематически распространяющих оскорбления, клевету и откровенно враждебные нарративы в адрес азербайджанского государства. И деятельность эта ведется публично, не вызывая при этом реакции со стороны правоохранительных органов. Такая избирательность ясно показывает, что речь идет не о защите принципов, а о политически мотивированном подходе к тому, чьи слова считаются проблемой, а чьи - нет.

В результате Азербайджан на протяжении многих лет сталкивается с несправедливой ситуацией из-за клеветы и враждебных высказывания в его адрес, несмотря на декларируемую приверженность этих стран единым стандартам свободы слова. Пора прекращать это лицемерие.