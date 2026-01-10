Подростка ранили ножом возле школы в Гяндже

В Гяндже произошел инцидент с ножевым ранением.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошел возле одной из средних школ, расположенных на территории города.

Так, житель города, Н.Мамедов 2010 года рождения, был госпитализирован с колото-резаным ножевым ранением в области поясницы.

Ему незамедлительно была оказана медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести.

Обстоятельства, при которых подросток получил ножевое ранение, пока неизвестны.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.