Начался прием заявок на "ТЕХНОФЕСТ-2026"

Начался прием заявок на участие в конкурсах Фестиваля авиации, космонавтики и технологий "ТЕХНОФЕСТ-2026", который пройдет с 30 сентября по 4 октября в юго-восточной провинции Шанлыурфа.

Как передает Day.Az, организаторами популярного фестиваля выступают Министерство промышленности и технологий Турции, а также Фонд T3.

Конкурсы планируется провести по 52 основным категориям и 127 подкатегориям, а прием заявок продолжится до 20 февраля.

Призовой фонд "ТЕХНОФЕСТ-2026" заявлен в размере 75 млн турецких лир (более 1,7 млн долларов).

На площадке "ТЕХНОФЕСТ" традиционно демонстрируются разработки ведущих компаний Турции, а сам конкурс посещают миллионы жителей и гостей страны.

Напомним, что в мае 2022 года первой из зарубежных стран фестиваль "ТЕХНОФЕСТ" принял Азербайджан, вновь продемонстрировав дружбу и приверженность стратегическому союзу с братской Турцией.