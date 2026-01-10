https://news.day.az/world/1808581.html Армения отменила рейсы в Тегеран Авиарейсы Тегеран - Ереван отменены. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил аэропорт "Звартноц". Сообщается, что авиарейсы Тегеран - Ереван отменены на фоне протестов в Иране.
Армения отменила рейсы в Тегеран
Авиарейсы Тегеран - Ереван отменены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил аэропорт "Звартноц".
Сообщается, что авиарейсы Тегеран - Ереван отменены на фоне протестов в Иране.
