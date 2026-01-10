Армения отменила рейсы в Тегеран

Авиарейсы Тегеран - Ереван отменены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил аэропорт "Звартноц".

Сообщается, что авиарейсы Тегеран - Ереван отменены на фоне протестов в Иране.