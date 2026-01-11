Британский Бирмингем удивил жителей неоново-розовым небом

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причиной стало сочетание низких облаков и LED-ламп для восстановления газона на местном стадионе.