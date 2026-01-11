https://news.day.az/world/1808658.html Британский Бирмингем удивил жителей неоново-розовым небом - ВИДЕО Небо окрасилось в неоново-розовый цвет в британском Бирмингеме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причиной стало сочетание низких облаков и LED-ламп для восстановления газона на местном стадионе.
Британский Бирмингем удивил жителей неоново-розовым небом - ВИДЕО
Небо окрасилось в неоново-розовый цвет в британском Бирмингеме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причиной стало сочетание низких облаков и LED-ламп для восстановления газона на местном стадионе.
