Кадры с места столкновения туристического судна и траулера в Таиланде

Кадры с места столкновения туристического судна и рыболовного траулера у берегов Пхукета в Таиланде.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что сегодня утром быстроходная лодка Korawich Marine 888 на ходу столкнулась с рыболовным траулером Pichai Samut 1 недалеко от острова Ко Кай. В этот момент на борту катера находилось 52 туриста и 3 члена экипажа. От сильного удара передняя часть лодки разлетелась в щепки, и судно пошло ко дну.

В результате ЧП Korawich Marine 888 перевернулась и затонула, а все 55 человек оказались в воде. Спасательные службы успели быстро добраться до места аварии и доставить всех на берег.