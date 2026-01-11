https://news.day.az/world/1808631.html Кадры с места столкновения туристического судна и траулера в Таиланде - ФОТО - ВИДЕО Кадры с места столкновения туристического судна и рыболовного траулера у берегов Пхукета в Таиланде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что сегодня утром быстроходная лодка Korawich Marine 888 на ходу столкнулась с рыболовным траулером Pichai Samut 1 недалеко от острова Ко Кай.
Кадры с места столкновения туристического судна и траулера в Таиланде - ФОТО - ВИДЕО
Кадры с места столкновения туристического судна и рыболовного траулера у берегов Пхукета в Таиланде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром быстроходная лодка Korawich Marine 888 на ходу столкнулась с рыболовным траулером Pichai Samut 1 недалеко от острова Ко Кай. В этот момент на борту катера находилось 52 туриста и 3 члена экипажа. От сильного удара передняя часть лодки разлетелась в щепки, и судно пошло ко дну.
В результате ЧП Korawich Marine 888 перевернулась и затонула, а все 55 человек оказались в воде. Спасательные службы успели быстро добраться до места аварии и доставить всех на берег.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре